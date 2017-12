Congratulations! Quarter 1 MUHS Honor Roll students

Congratulations to the following Middlebury Union High School students being named to the 2017-18 Quarter 1 Academic Honor Roll.

NINTH GRADE

High Honors

Lois Alberts, Abel Anderson, Olivia Audet, Elijah Bachand, Abigail Bailey, Anna Berg, Alexander Bleich, Elizabeth Bright, Chloe Clark, Owen Connelly, Ava Devost, Emma Franklin, Chase Given, Benjamin Graham, Evan Gregory, Colby Hammond, Wesley Hirdler, Mason Kaufmann, Camille Kutter, Kaylee Lathrop, Andrew Lee, Camille Malhotra, Ella McKhann, Kaitlyn McNamara, Alexander Mencel, Fraser Milligan, Lucas Nelson, Thomas Nevins, Sarah Nicolai, Andrea Palmer, Rhys Pitner, Oliver Poduschnick, Sophie Pope McCright, Chelsea Robinson, Alexander Shashok, Kieran Sheridan, John Sidaway, Sofia Stefani, Nicholas Suchomel, Kelsey Treadway, Anna Wagner, Kathryn Waterman, Paige Williamson, Ireland Young.

Honors

Jordyn Bessette, Lukas Broughton, Aiden Cole, Ember Comes, Lydia Deppman, Audrey Drinkwine, Gabriel Dunn, Matthew Fitzsimmons, Drew Gill, Andy Giorgio, Adin Girard, Mahaila Gosselin, Bridget Graham, Charles Hodson, Martha Horne, Timothy Hunsdorfer, Silas Jackson, Rosa Kehoe, Ahsan Khan, Isaac Norris, Kai Pasciak, Sutton Perry, Phineas Peterson, Karic Riche, Bode Rubright, Wyatt Rubright, Marshall Sanchez, Griffin Schneider, Samantha Schnoor, Harper Sinclair, Andrew Thorpe, Gwen Troumbley, Camila Van Order Gonzalez, Samuel Visser, Andy Whitney Jr.

Honorable Mention

Antonio Abdul Sater, Zachary Bean, Gabriel Cotell, Maycee Godshalk-Tidd, Camryn Jaring, Megan McGettrick, Kyle Mitchell, Abagail Nicholson-Wemette, Tate Rheaume, Jackson Rizzo, Tristin Sullivan.

TENTH GRADE

High Honors

Kenneth Barkdoll, Caleb Benz, Celeste Berenbaum, Ellen Berg, Katherine Berthiaume, Eli Billings, Nicolas Brayton, Carly Burger, Wren Colwell, Miah Cushman, Matthew DeMatties, Eryn Diehl, Spencer Doran, Mary Ann Eastman, Joseph Findlay, Lillian Fleming, Timothy Goettelmann, Maeve Hammel, Hale Hescock, Malia Hodges, Emma Huntington, Ebenezer Jackson, James Jette, Ethan Kent, Meredith Kimble, Annie Lapiner, Journey LaRose, Kelsy Lawrence, Martine Limoge, Mira Maglienti, Rosemary Munkres, Hunter Munteanu, Jameson Murray, Isabel Olson, Owen Palcsik, Emily Pecsok, Eva Phair, Logan Pierson-Flagg, Isabella Pistilli, Olivia Pottinger, Catherine Schmitt, Alison Seaton, Anika Shook-Kemp, Phoebe Smith, Dalylah Sorrell-Cushman, Grace Tucker, Sabina Ward, Theo Wells-Spackman.

Honors

Ileigh Aube, Derek Bartlett, Quinn Berry, Kelsey Buteau, Tyler Buxton, William Carpenter, Nicholas Carrara, Gabriel Cason, Camden Devlin, Timothy Dyer, Morgan Galipeau, Alice Ganey, Anthony Garner, Jasmine Gero, Eloe Gile, Chloe Hamilton, Liam Hamilton, Jenna Howlett, Devon Kearns, Kira Kemp, Ellie Kiel, Isadora Luksch, Kennedy Montani, Taylor Moulton, Ryan Nadeau, Riley O’Neil, Ian Ploof, Devyn Pratt, Spencer Pratt, Emma Quesnel, Clement Simpson, Gwen Stafford, Cassie Stearns, Kassidy Sunderland, Talin Teague, Thatcher Trudeau, Sylvia Vorsteveld, Katelyn Warner, Charles Welch, Michael Whitley, Peter Wolosinski.