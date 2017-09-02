Essex County Board of Elections

PURSUANT TO SECTION 4-122 of the New York State Election Law, notice is hereby given of the name and residence of every candidate for public office to be voted for within the jurisdiction of the Essex County Board of Elections at the Primary Election to be held on Tuesday, September 12, 2017 from 12:00PM to 9:00PM of said day.REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF ELIZABETHTOWNOFFICE: TOWN CLERK/TAX COLLECTOR

JANET E. CROSS    31 COUNTY ROUTE 8 ELIZABETHTOWN, NY  12932

DEBRA R. BROOKS    8958 NYS ROUTE 9N ELIZABETHTOWN, NY  12932

DEMOCRATIC PARTY DISTRICT: TOWN OF JAYOFFICE: TOWN COUNCIL

ROBERT SEGALL    919 BARTLETT RD. UPPER JAY, NY  12987

KATE COMEGYS MONGULLA        12 COLLEGE ST. AUSABLE FORKS, NY  12912

CHRISTOPHER M. GARROW        21 ANTHONY RD. JAY, NY  12941

SPENCER REYNOLDS    24 CHURCH LANE AUSABLE FORKS, NY  12912

REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF KEENEOFFICE: SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS

D. CRAIG HOMES    3344 NYS ROUTE 73 KEENE, NY  12942

SCOTT C. SMITH    38 CHURCH ST. KEENE, NY  12942

REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF MINERVAOFFICE: SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS

JONATHAN L. FISH    772 14TH RD. MINERVA, NY  12851

TIMOTHY J. SHEEHAN    1352 COUNTY ROUTE 29 OMSTEDVILLE, NY  12857

REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF ST ARMANDOFFICE: TOWN COUNCIL

DOUGALS E. SNICKLES JR.        35 RIVER RD. BLOOMINGDALE, NY  12913

ROGER OLIVER    22 MAPLE LANE BLOOMINGDALE, NY  12913    REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF TICONDEROGAOFFICE: SUPERVISOR

R. WILLIAM GRINNELL    17 GRACE AVE. TICONDEROGA, NY  12883

JOSEPH M. GIORDANO    19 AMHERST AVE. TICONDEROGA, NY  12883

REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF TICONDEROGAOFFICE: TOWN COUNCIL

FRED V. PROVONCHA    20 WAYNE AVE. TICONDEROGA, NY  12883

DAVE WOODS                                            12 BURGOYNE RD. TICONDEROGA, NY  12883    

HEATH TOWNE    28 OUTLET DR. TICONDEROGA, NY  12883

JOYCE GALLANT COOPER        32 AMHERST AVE. TOCONDEROGA, NY  12883Essex County Board of Elections,County of Essex, Elizabethtown, NY 12932   Dated:  August 14, 2017VN-09/02/2017-1TC-161258|