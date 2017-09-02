PURSUANT TO SECTION 4-122 of the New York State Election Law, notice is hereby given of the name and residence of every candidate for public office to be voted for within the jurisdiction of the Essex County Board of Elections at the Primary Election to be held on Tuesday, September 12, 2017 from 12:00PM to 9:00PM of said day.REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF ELIZABETHTOWNOFFICE: TOWN CLERK/TAX COLLECTOR
JANET E. CROSS 31 COUNTY ROUTE 8 ELIZABETHTOWN, NY 12932
DEBRA R. BROOKS 8958 NYS ROUTE 9N ELIZABETHTOWN, NY 12932
DEMOCRATIC PARTY DISTRICT: TOWN OF JAYOFFICE: TOWN COUNCIL
ROBERT SEGALL 919 BARTLETT RD. UPPER JAY, NY 12987
KATE COMEGYS MONGULLA 12 COLLEGE ST. AUSABLE FORKS, NY 12912
CHRISTOPHER M. GARROW 21 ANTHONY RD. JAY, NY 12941
SPENCER REYNOLDS 24 CHURCH LANE AUSABLE FORKS, NY 12912
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF KEENEOFFICE: SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS
D. CRAIG HOMES 3344 NYS ROUTE 73 KEENE, NY 12942
SCOTT C. SMITH 38 CHURCH ST. KEENE, NY 12942
REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF MINERVAOFFICE: SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS
JONATHAN L. FISH 772 14TH RD. MINERVA, NY 12851
TIMOTHY J. SHEEHAN 1352 COUNTY ROUTE 29 OMSTEDVILLE, NY 12857
REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF ST ARMANDOFFICE: TOWN COUNCIL
DOUGALS E. SNICKLES JR. 35 RIVER RD. BLOOMINGDALE, NY 12913
ROGER OLIVER 22 MAPLE LANE BLOOMINGDALE, NY 12913 REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF TICONDEROGAOFFICE: SUPERVISOR
R. WILLIAM GRINNELL 17 GRACE AVE. TICONDEROGA, NY 12883
JOSEPH M. GIORDANO 19 AMHERST AVE. TICONDEROGA, NY 12883
REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF TICONDEROGAOFFICE: TOWN COUNCIL
FRED V. PROVONCHA 20 WAYNE AVE. TICONDEROGA, NY 12883
DAVE WOODS 12 BURGOYNE RD. TICONDEROGA, NY 12883
HEATH TOWNE 28 OUTLET DR. TICONDEROGA, NY 12883
JOYCE GALLANT COOPER 32 AMHERST AVE. TOCONDEROGA, NY 12883Essex County Board of Elections,County of Essex, Elizabethtown, NY 12932 Dated: August 14, 2017VN-09/02/2017-1TC-161258|