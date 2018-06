POLLING SITES FOR THE JUNE 26TH FEDERAL PRIMARY ELECTION The following polling sites will be open in Clinton County from 12 P.M. to 9 P.M.TOWN/CITY DISTRICTS LOCATIONALTONA 1 Altona Hall, 3124 Miner Farm Rd., Altona

AUSABLE 1 & 2 Keeseville Civic Center, 1790 Main St., Keeseville

BEEKMANTOWN 1 & 3 Point Au Roche Fire Station, 36 Lake Shore Rd., Plattsburgh2 & 4 Beekmantown Fire Station, 6973 Rt. 22, West Chazy

BLACK BROOK 1 Black Brook Town Hall, 18 N. Main St., AuSable Forks2 Black Brook Town Garage, 3385 Silver Lake Rd., Saranac

CHAMPLAIN 1,2 & 3 Champlain Town Offices, 729 State Rt. 9, Champlain CHAZY 1 & 2 Chazy Town Hall, 9631 State Rt. 9, Chazy

CLINTON 1 Clinton Town Hall, 23 Smith St., Churubusco

DANNEMORA 1 & 3 QWL Activity Center, 1156 State Rt. 374, Dannemora2 Lyon Mountain Fire Station, 9 Fire House Rd., Lyon Mountain

ELLENBURG 1Ellenburg Town Hall, 13 Brandy Brook Rd., Ellenburg Center

MOOERS 1 & 2 Mooers Gov't. Center/Fire Station, 2508 State Rt. 11, Mooers

PERU 1, 2, 3 & 4 St. Augustine's Parish Center, 3030 Main St., Peru

PLATTSBURGH1, 2, 4, 5 & 7 Plattsburgh Town Hall, 151 Banker Rd., Plattsburgh 3 South Plattsburgh Fire Dept., 4105 State Rt. 22, Plattsburgh6 Cumberland Head Fire Station, 38 Firehouse Lane, Plattsburgh

SARANAC 1 Saranac Fire Station, 3277 State Rt. 3, Saranac2 Redford Fire Station, 101 Clinton St., Redford 3 Dannemora Village Offices, 40 Emmons St., Dannemora

SCHUYLER FALLS 1, 2 & 3 St. Alexander's Center, 1 Church St., Morrisonville

CITY (WARD 1) 1, 2 & 3 Pine Harbour, 15 New Hampshire St., Plattsburgh

(WARD 2) 1 & 2 OLVA School, 4919 South Catherine St., Plattsburgh

(WARD 3) 1 & 2 Plattsburgh Field House, 167 Rugar St., Plattsburgh

(WARD 4) 1 & 2 United Methodist Church, 127 Beekman St., Plattsburgh

(WARD 5) 1 & 2 Clinton County Gov't. Ctr. 1st FL Lobby, 137 Margaret St., Plattsburgh

(WARD 6) 1 & 2 Clinton County Gov't. Ctr. 1st FL Mtg. Rm., 137 Margaret St., Plattsburgh