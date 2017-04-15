NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FISCAL AFFAIRS OF THE SCHROON LAKE FIRE DISTRICT FOR THE PERIOD BEGINNING ON JANUARY 1 2015 AND ENDING ON OCTOBER 31, 2016 HAVE BEEN EXAMINED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER AND THAT THE REPORT OF EXAMINATION PREPARED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER HAS BEEN FILED IN MY OFFICE WHERE IT IS AVAILABLE AS A PUBLIC RECORD FOR INSPECTION BY ALL INTERESTED PERSONS. PURSUANT TO SECTION THIRTY-FIVE OF THE GENERAL MUNICIPAL LAW, THE GOVERNING BOARD OF THE SCHROON LAKE FIRE DISTRICT MAY, IN ITS DISCRETION, PREPARE A WRITTEN RESPONSE TO THE REPORT OF EXAMINATION PREPARED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER AND FILE ANY SUCH RESPONSE IN MY OFFICE AS A PUBLIC RECORD FOR INSPECTION BY ALL INTERESTED PERSONS NOT LATER THAN (LAST DATE ON WHICH RESPONSE MAY BE FILED - 90 DAYS AFTER PRESENTATION OF REPORT TO BOARD).PATRICIA SAVARIESCHROON LAKE FIRE DISTRICTSECRETARY AND TRESURERTT-04/15/2017-1TC-148997|