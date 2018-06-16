THE NEW YORK STATE ELECTION LAW

PURSUANT TO SECTION 4-118 OF THE NEW YORK STATE ELECTION LAW, notice is hereby given that the official Primary Election will be held on Tuesday June 26, 2018, from 12:00PM to 9:00PM of said day, in the following districts: DEMOCRATIC PARTY:  CONTESTEDOFFICE:  REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT:  CONGRESSIONAL DISTRICT 21 TEDRA L. COBBPATRICK F. NELSONDYLAN RATIGAN KATIE WILSON EMILY MARTZDON BOYAJIAN WOMENS EQUALITY PARTY:  OPPORTUNITY TO BALLOTOFFICE:  REPRESENTATIVE IN CONGRESSDISTRICT:  CONGRESSIONAL DISTRICT 21VN,TT-06/16/18-1TC-186298|