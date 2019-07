Indian Lake Central School announces fourth-quarter honor rolls for 2019

INDIAN LAKE | The following 50 students achieved high honor roll and honor roll status at Indian Lake Central School.

HIGH HONOR ROLLS

Grades 3-5: Owen Bruso, Marissa Chsiman, Hayley Cummins, Mason Fredette, Brendan Husson, Arista Pierson, Nala Preston and Abigail Hall.

Grades 6-8: Tyler Mack, Jackson Strader, Ezra Smith, Kaitlyn Cannan, Hunter Gallagher, Logan Howe, Julia Schempp, Anna Strader, Kaylie Norton, Andrea Puterko and Charlotte Liddle.

Grades 9-12: Angelina Oliver, Ruby Lewin, Aika Watanabe, Minseo Park, Kohtaro Uchida, Kristina Oliver, Elizabeth Mahoney, Bryce Hutchins, Lauren Johnson and Shauna Arsenault.

HONOR ROLLS

Grades 3-5: Reagan Hutchins, Michael Lamphear, Riley Liddle, Alexander Williams, Marley Schempp and Jaelyn Meher.

Grade 6-8: Addison Puterko, Kadense Russell, Gabriel Stanton and Haylie Puterko.

Grade 9-12: Garrett Hutchins, Marilla Liddle, Alyssa Ferry, James Zumpano, Kylie Cannan, Aidan Atwell, Emily DeShaw, Callahan Roberts, Shelby Benton, Sierra Ross and Jonathan Stanton.