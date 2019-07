North Country Community College students graduate with honors

SARANAC LAKE | Thirty-eight students, from all three North Country Community College (NCCC) campuses, have been named on NCCC’s president’s list. The list includes matriculated students carrying 12 or more credits who have achieved a grade-point average of 3.50 or better.

GRADUATES

Saranac Lake campus: Dawn Aubin (Saranac Lake), Kasha Bushey (Saranac), Dakota Callaghan (Saranac Lake), Dzihad Cecunjanin (Saranac Lake), Connor Celeste (Saranac Lake), Nyah Cerruti (Lake Placid), Almedina Cirikovic (Saranac Lake), Camille Craig (Wilmington), Schuyler Cranker (Saranac Lake), Stefanie Daby (Lake Placid), Kelly DeLong (Plattsburgh), Hayley DeTulleo (Plattsburgh), Sara Duensing (Wilmington), Ethan Ecret (Saranac Lake), Connor Gibbs (Ray Brook), Madison Grimone (Saranac Lake), Paula Jacobson (Saranac Lake), Corey Kidder (Ticonderoga), Christopher Lawless II (Saranac Lake), Tucker Livermore (Lake Placid), Elizabeth Martin (Saranac Lake), Natalie Martin (Elizabethtown), Matthew Miga (Saranac Lake), Jacob O’Brien (Saranac Lake), TJ Parker (Saranac Lake), Maria Rothaupt (Bloomingdale), Alyssa Ruocco (Jay), Thomas Saehrig (Saranac Lake), Kristina Straut (Saranac Lake) and Jessica Wimett (Keeseville).

Malone campus: Macy Ramsdell (Dannemora) and Jennifer Riley (Saranac Lake).

Ticonderoga campus: Kendra Capone (Ticonderoga), Ashlee Carlton (Ticonderoga), Brittany Foote (Crown Point), Caleigh LaMour (Mineville), Joseph LaPeter (Ticonderoga) and Carly Newton (Port Henry).