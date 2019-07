North Warren Central School lists fourth-quarter principal’s list, honor and merit rolls

NORTH WARREN | One hundred and twenty-two students have been cited for outstanding academic achievement at North Warren Central School.

GRADE 12

Principal’s list: Sydney Gagnon and Caleb Morehouse.

Honor roll: Mattelyn Beadnell, Eliza Brown, Victoria Campbell, Julianna Hilton, Chloe Howe, Rosie Lewis, Brandon Olden and Colton Peet.

Merit roll: Caitlin Bohmer, Ryelynn Clifford, Alfonso Hernandez, Jayson Hopper Jr., Jared Maxwell, Joseph Phelps, Nancy Pierce, Jaclyn Urtz and Olivia Viele.

GRADE 11

Principal’s list: Jodi Bartlett, Lauren Monroe, Leonard Palmer III and Karli Wood.

Honor roll: Madison Jones, Olivia Librett, Conner Monroe, Thomas Needham III and Michaela Romano.

Merit roll: John Conway, Michaela DeFranco, Patrick Maloney-Piren, Vaughn Myers, Sarah Stevens, Daniel Wescott and Wiktoria Zoltobrzuch.

GRADE 10

Principal’s list: Jack Jennings, Sean Jordan, Kaitlyn Kramar and Gavin Smith.

Honor roll: Lily Bradley, Anthony Girard, Alexis Lail, Emma Phelps and Olivia Sheffer.

Merit roll: Dante Buttino, Tanner Dunkley, Dominic Giordano, Ezra Heath, Mackenzie Lucid and Logan Melecci-Baker.

GRADE 9

Principal’s list: Andrew Beadnell, Wesley Bolton, Megan Bruno, Nicole Buckman, Thomas Conway, Peyton Robbins, Gracie Staunches and Isla Tait.

Honor roll: Ethan Dancz, Kimberly Glascock, Faith Haire, Amelia Hilton, Arianna Howe, John Mesch and Tanner Robbins.

Merit roll: Viviana Bravo, Tiana Buttino, Lhara Carroll, Makayla LaGuerre, Summer Lambrecht and Isabella Swartz.

GRADE 8

Principal’s list: Nicole Arcila, Nathan Beadnell, Ruth Brior, Kaida Brown, Natalie Nelson and Keziah Winchip.

Honor roll: Guillermo Becerra, Carter Hart, Zach Hopper, Ashlee Jennings, Carter Kelly, Tanner Kennedy, Jayden Levitsky, Cooper Morehouse, Nicholas Palmer, Carson Peet, Kaitlyn Stonitsch and Makayla Weidman.

Merit roll: Samuel Abare, Zoie Bennett, Cole Bradway, Kyra Connelly, Sean Evans, Ethan Fiorino, Nathan Hilbert, Alexis Hitchcock, Trey Johnson, Kiana LaGuerre, Jaden Maxwell and Angelo Willette.

GRADE 7

Principal’s list: Kayden Glascock, Kimya Hayes, Samantha Jordan, Zachary Kramar and Lena Scroggins.

Honor roll: Josias Arcila, Antonio Kopel, Natalia LaFountain and Gabrielle Smith.

Merit roll: Kaden Rising, Matilda Ryan, Desiree Sanders and Derrick Tyrell.