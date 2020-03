Congratulations! Vergennes honor roll students

VERGENNES | Congratulations to the following Vergennes honor students for the midyear Vergennes Union High School (VUHS) Honor Roll 2019-20:

8th Grade High Honors

Siobhan Potter

Zoey Reid-St. John

8th Grade Honors

Elizabeth Bennett

Tyler Bergmans

Lila Carr

Collin Clair

Acadia Clark

Kimari Collins

Mackenzie Flint

Maci Forgues

Madelyn Giroux

Calvin Gramling

Benjamin Hargett

Hadley Harris

Natalie Jackman

Lea Krause

Kaylie Larrow

Alaina LeBeau

Ryder Messinger

Iain Olsen

Calder Rakowski

Julia Rice

Matilda Seyler

James Spillman

Kaelin Sullivan

Eyon Tembreull

7th Grade High Honors

Ethan Croke

Grey Fearon

Elsa Michaels

7th Grade Honors

Robin Andrus

Mary Cosgrove

Rory Couture

Luke Davis

Cecilia Didyoung

Brayden Duggento

Kira Emmons

Autumn Eriksen

Rachel Gebo

Spencer Gebo

Jackson Gernander

Torrey Hanna

Tucker Harris

Sophia Johnson

Mia Kutchukian

Katelyn Laberge

Megan Mentzer

Nora Nelson

Reese Paquette

Silas Quinn

Lily Root-Pratt

Jing Williams ■