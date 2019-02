MUHS Honor Roll for 2018-19 Q2

× Expand Photo by MUHS MUHS students work on an edible project.

MIDDLEBURY | The following students made the 2018-19 quarter two Middlebury Union High School honor roll:

NINTH GRADE

HIGH HONORS

Camilla Adelman, Megan Balparda, Julia Bartlett, Carlisle Brush, Zachariah Burrows, Ivy Doran, Viviana Hammond, Anya Hardy-Mittell, Sophie Larocque, Jason Li, Joseph Morsman, Zoe Noble, Astrid Olsen, Fairley Olson, Lucas Palcsik, Holly Staats, Abigail Sunderland, Alex Tolgyesi, Grace Vining and Brian Whitley.

HONORS

Ann Andrus, Thomas Ash, Noah Berg, Natasha Berno, Alexandra Bonavita, Skylar Broughton, Caroline Browdy, Ira Carling, Henry Carpenter, Talia Cotroneo, Megan Daly, Genevieve Dora, Catherine Dyer, Reese Fitzgerald, Avery Gale, Saskia Gori-Montanelli, Owen Hamilton, Rita Ho, Edwin Hodde, Nora Hyde, Amanda Kearns, Matthew Kiernan, Robert Kite, Oni Krizo, Ella Landis, Reilly Lawson, Camille Maglienti, Jordan Martin, Olivia McCray, Clare Molineaux, Ben Munkres, Alanna Trudeau, Hannah Turner, Emma Welch, Alexa Whelan, Katherine Whipple, Thomas Wolosinski and Kaya Wright.

HONORABLE MENTION

Sean Broe, Ainsley Busby, Zora Duquette-Hoffman, Nathaniel McVeigh, Stephen Ragan-Selecky, Sarah Reiderer, Tyler Robinson, Howard Simpson, Caroline Teague and Samuel Warren.

TNETH GRADE

HIGH HONORS

Lois Alberts, Anna Berg, Chloe Clark, Lydia Deppman, Ava Devost, Andy Giorgio, Charles Hodson, Timothy Hunsdorfer, Ella McKhann, Thomas Nevins, Sarah Nicolai, Andrea Palmer, Sutton Perry, Oliver Poduschnick, Sophie Pope McCright, Chelsea Robinson, Sofia Stefani, Nicholas Suchomel, Samuel Visser, Kathryn Waterman, Paige Williamson and Clara Wolff.

HONORS

Abel David Anderson, Olivia Audet, Abigail Bailey, Alexander Peter Bleich, Elizabeth QianRong Bright, Jack R Christner, Owen Bailey Connelly, Gabriel McCandless Dunn, Emma Franklin, Adin Girard, Chase Given, Maycee Jean Godshalk-Tidd, Mahaila Ann Gosselin, Bridget Dempsie Graham, Evan Miles Gregory, Colby Orozco Hammond, Wesley Charles Hirdler, Martha Alexis Horne, Trystan Douglas Jones, Mason Kaufmann, Camille Adele Malhotra, Kaitlyn Paige McNamara, Kyle Ernest Mitchell, Lucas Carl Nelson, Shannon Oudman-Blackwood, Kai Alexander Pasciak, Rhys Pitner, Rayven Elizabeth Roark, Marshall Wang Sanchez, Lena Esther Sandler, Alex Robert Shashok, Kieran D Sheridan, Harper Sinclair, Gwen Deliah Troumbley and Anna Wagner.

HONORABLE MENTION

Jordyn Bessette, Aiden Cole, Benjamin Graham, Alexander Mencel, Karic Riche, Griffin Schneider, Kelsey Treadway and Henry Wagner.

ELEVENTH GRADE

HIGH HONORS

Kenneth Barkdoll, Caleb Benz, Celeste Berenbaum, Ellen Berg, Nicolas Brayton, Kelsey Buteau, Wren Colwell, Spencer Doran, Mary Ann Eastman, Joseph Findlay, Alice Ganey, Timothy Goettelmann, Maeve Hammel, Emma Huntington, Meredith Kimble, Journey LaRose, Rosemary Munkres, Hunter Munteanu, Jameson Murray, Mary Nagy-Benson, Isabel Olson, Owen Palcsik, Emily Pecsok, Eva Phair, Catherine Schmitt, Michelle Skovsgaard and Theo Wells-Spackman.

HONORS

Jesse Audet, Kamrin Bartlett, Tyler Buxton, Nicholas Carrara, Eryn Diehl, Hunter Gale, Anthony Garner, Jasmine Gero, Eloe Gile, Malia Hodges, Ezekiel Hooper, Addison Hubbell, James Jette, Devon Kearns, Kira Kemp, Bryan Limoge, Martine Limoge, Isadora Luksch, Mira Maglienti, Gabriela Aspichueta, Anna McIntosh, Ryan Nadeau, Colleen Oster, Logan Pierson-Flagg, Spencer Pratt, Sydney Provencher, Josie Rheaume, Anna Scalia, Phoebe Smith, Gwen Stafford, Kassidy Sunderland, Kobe Terk, Grace Tucker, Sabina Ward, Katelyn Warner, Charles Welch, Franklyn Wolff and Peter Wolosinski.

HONORABLE MENTION

Katherine Berthiaume, Eli Billings, William Carpenter, Gabriel Cason, Timothy Dyer, Coleman Field, Morgan Galipeau, Hale Hescock, Ellie Kiel, Annie Lapiner, Giulia Lins, Taylor Moulton, Ian Ploof, Olivia Pottinger, Devyn Pratt, Thatcher Trudeau, Michael Whitley and Daniel Wiles.

TWELFTH GRADE

HIGH HONORS

Ada Anderson, Silas Conlon, Rebekah Crossman, Nora Draper, Derek Felkl, Niccolo Gori-Montanelli, Lacey Greenamyre, Suzanne Klemmer, Maisie Newbury, Michael Odell, Emma Pope McCright, Jesse Rubin, Diya Taylor, Katherine Wallace, Grace Widelitz and Xavier Wyncoop.

HONORS

Parker Beatty, Hogan Beazley, Jack Berthiaume, Aileen Bosworth, Trinity Bryant, Isaac Buttolph, Brenna Cook, Benjamin Crawford, Colin Dowd, Zachary Dunn, Natalie Fenninger, Jayden Fitzgerald, Owen Heminway, Anabel Hernandez, Marina Herren-Lage, Max Hirdler, Nanja Horning, Michael Huber, Audrey Huston, Isaiah Kelly, Drew Kiernan, Emily Laframboise, Abigail LaRock, Carly Larocque, Will Larocque, Ayanna Mason, Eleanore McGarry, Peter Orzech, Samantha Paige, Virginia Patz, Sophie Poppenga, Joel Pyfrom, Holly Rancour, Kyra Roberts, David Robidoux, Brandon Ronish, Anna Scharstein, Camden Schnoor, Katelyn Stearns, Natali Sullivan, Taylor Sylvester, Benjamin Turner and Serena Welch.

HONORABLE MENTION

William Barber, Wyatt Cameron, Elizabeth Chamberlain, Samuel Daly, Tristan Durante, Kolby Farnsworth, Ashley Friend, Caleb Hamilton, Justin Jackson, Aleta Mathers, Ethan Reiderer, Jaskaran Singh, Silas Wisell and Carson Yildirim.