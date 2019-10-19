THE CLINTON COUNTY BOARD OF ELECTIONS ANNOUNCES THAT THE GENERAL ELECTION WILL BE HELD IN CLINTON COUNTY ON TUESDAY NOVEMBER 5TH, 2019 BETWEEN THE HOURS OF 6 A.M. AND 9 P.M. POLLING SITES FOR THE NOVEMBER 5TH GENERAL ELECTIONThe following polling sites will be open in Clinton County from 6 A.M. to 9 P.M.TOWN/CITY DISTRICTS LOCATION
ALTONA 1 Altona Hall, 3124 Miner Farm Rd., AltonaAUSABLE 1 & 2 Keeseville Civic Center, 1790 Main St., KeesevilleBEEKMANTOWN 1 & 3 Point Au Roche Fire Station, 36 Lake Shore Rd., Beekmantown 2 & 4 Beekmantown Fire Station, 6973 Rt. 22, West ChazyBLACK BROOK 1 Black Brook Town Hall, 18 N. Main St., AuSable Forks 2 Black Brook Town Garage, 3385 Silver Lake Rd., SaranacCHAMPLAIN 1 & 2 Rouses Point Civic Center, 39 Lake St., Rouses Point3 Champlain Town Offices, 729 State Rt. 9, ChamplainCHAZY 1 Chazy Town Hall, 9631 State Rt. 9, Chazy2 West Chazy Town Hall, 62 Cemetery Rd., West ChazyCLINTON 1 Clinton Town Hall, 23 Smith St., ChurubuscoDANNEMORA 1 & 3 QWL Activity Center, 1156 State Rt. 374, Dannemora2 Lyon Mountain Fire Station, 9 Fire House Rd., Lyon MountainELLENBURG 1 Ellenburg Town Hall, 13 Brandy Brook Rd., Ellenburg CenterMOOERS 1 Mooers Gov't. Center/Fire Station, 2508 State Rt. 11, Mooers2 Hall at Cannon Corners, 669 Cannon Corners Rd., Mooers ForksPERU 1, 2, 3 & 4 St. Augustine's Parish Center, 3030 Main St., PeruPLATTSBURGH 1, 2, 5 & 7 Plattsburgh Town Hall, 151 Banker Rd., Plattsburgh3 South Plattsburgh Fire Dept., 4105 State Rt. 22, Plattsburgh4 Cadyville Rec. Ctr., 16 Cadyville Park Rd., Cadyville6 Cumberland Head Fire Station, 38 Firehouse Lane, PlattsburghSARANAC 1 Saranac Fire Station, 3277 State Rt. 3, Saranac2 Redford Fire Station, 101 Clinton St., Redford3 Dannemora Village Offices, 40 Emmons St., DannemoraSCHUYLER FALLS 1, 2 & 3 St. Alexander's Center, 1 Church St., MorrisonvilleCITY (WARD 1) 1, 2 & 3 Pine Harbour, 15 New Hampshire St., Plattsburgh(WARD 2) 1 & 2 OLVA School, 4919 South Catherine St., Plattsburgh(WARD 3) 1 & 2 Plattsburgh Field House, 167 Rugar St., Plattsburgh(WARD 4) 1 & 2 First Assembly of God, 164 Prospect Ave., Plattsburgh(WARD 5) 1 & 2 Clinton County Gov't. Ctr. 1st FL Lobby, 137 Margaret St., Plattsburgh(WARD 6) 1 & 2 Clinton County Gov't. Ctr. 1st FL Mtg. Rm., 137 Margaret St., Plattsburgh
THE POSITIONS TO BE VOTED ON ARE THE FOLLOWING:1. COUNTY CLERK - COUNTY WIDE (VOTE FOR ONE)2. COUNTY CORONER - COUNTY WIDE (VOTE FOR ONE)3. COUNTY LEGISLATOR - AREA 1 (VOTE FOR ONE)4. COUNTY LEGISLATOR - AREA 3 (VOTE FOR ONE)5. COUNTY LEGISLATOR - AREA 5 (VOTE FOR ONE)6. COUNTY LEGISLATOR - AREA 7 (VOTE FOR ONE)7. COUNTY LEGISLATOR - AREA 9 (VOTE FOR ONE)8. COUNCILOR WARD 1 - CITY OF PLATTSBURGH (VOTE FOR ONE)9. COUNCILOR WARD 4 - CITY OF PLATTSBURGH (VOTE FOR ONE)10. TOWN SUPERVISOR ALTONA (VOTE FOR ONE)11. TOWN SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS ALTONA (VOTE FOR ONE)12. TOWN COUNCILPERSON - ALTONA (VOTE FOR TWO)13. TOWN JUSTICE ALTONA (VOTE FOR ONE)14. TOWN CLERK/ TAX COLLECTOR ALTONA (VOTE FOR ONE)15. TOWN SUPERVISOR AUSABLE (VOTE FOR ONE)16. TOWN SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS AUSABLE (VOTE FOR ONE)17. TOWN COUNCILPERSON - AUSABLE (VOTE FOR TWO)18. TOWN JUSTICE AUSABLE (VOTE FOR ONE)19. TOWN CLERK/ TAX COLLECTOR AUSABLE (VOTE FOR ONE)20. TOWN COUNCILPERSON - BEEKMANTOWN (VOTE FOR TWO)21. TOWN SUPERVISOR BLACK BROOK (VOTE FOR ONE)22. TOWN SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS BLACK BROOK (VOTE FOR ONE)23. TOWN COUNCILPERSON - BLACK BROOK (VOTE FOR TWO)24. TOWN CLERK/ TAX COLLECTOR BLACK BROOK (VOTE FOR ONE)25. TOWN COUNCILPERSON - CHAMPLAIN (VOTE FOR TWO)26. TOWN JUSTICE CHAMPLAIN (VOTE FOR TWO)27. TOWN COUNCILPERSON - CHAZY (VOTE FOR TWO)28. TOWN SUPERVISOR CLINTON (VOTE FOR ONE)29. TOWN COUNCILPERSON - CLINTON (VOTE FOR TWO)30. TOWN JUSTICE CLINTON (VOTE FOR ONE)31. TOWN CLERK CLINTON (VOTE FOR ONE)32. TOWN TAX COLLECTOR CLINTON (VOTE FOR ONE)33. TOWN COUNCILPERSON - DANNEMORA (VOTE FOR TWO)34. TOWN COUNCILPERSON - ELLENBURG (VOTE FOR TWO)35. TOWN JUSTICE ELLENBURG (VOTE FOR ONE)36. TOWN TAX COLLECTOR ELLENBURG (VOTE FOR ONE)37. TOWN SUPERVISOR MOOERS (VOTE FOR ONE)38. TOWN COUNCILPERSON - MOOERS (VOTE FOR TWO)39. TOWN COUNCILPERSON - PERU (VOTE FOR TWO)40. TOWN SUPERVISOR PLATTSBURGH (VOTE FOR ONE)41. TOWN SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS PLATTSBURGH (VOTE FOR ONE)42. TOWN COUNCILPERSON - PLATTSBURGH (VOTE FOR TWO)43. TOWN JUSTICE PLATTSBURGH (VOTE FOR ONE)44. TOWN CLERK PLATTSBURGH (VOTE FOR ONE)45. TOWN SUPERVISOR SARANAC (VOTE FOR ONE)46. TOWN SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS SARANAC (VOTE FOR ONE)47. TOWN COUNCILPERSON - SARANAC (VOTE FOR TWO)48. TOWN JUSTICE SARANAC (VOTE FOR ONE)49. TOWN CLERK SARANAC (VOTE FOR ONE)50. TOWN TAX COLLECTOR SARANAC (VOTE FOR ONE)51. TOWN SUPERVISOR SCHUYLER FALLS (VOTE FOR ONE)52. TOWN SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS SCHUYLER FALLS (VOTE FOR ONE)53. TOWN COUNCILPERSON - SCHUYLER FALLS (VOTE FOR TWO)54. TOWN JUSTICE SCHUYLER FALLS (VOTE FOR ONE)55. TOWN TAX COLLECTOR SCHUYLER FALLS (VOTE FOR ONE)NC-10/26-11/02/2019-2TC-231034|