NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FISCAL AFFAIRS OF THE TOWN OF SCHROON FOR THE PERIOD BEGINNING ON JAN. 1, 2015 AND ENDING ON MARCH 31, 2018 HAVE BEEN EXAMINED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER AND THAT THE REPORT OF EXAMINATION PREPARED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER HAS BEEN FILED IN MY OFFICE WHERE IT IS AVAILABLE AS A PUBLIC RECORD FOR INSPECTION BY ALL INTERESTED PERSONS. PURSUANT TO SECTION THIRTY-FIVE OF THE GENERAL MUNICIPAL LAW, THE GOVERNING BOARD OF THE TOWN OF SCHROON MAY, IN ITS DISCRETION, PREPARE A WRITTEN RESPONSE TO THE REPORT OF EXAMINATION PREPARED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER AND FILE ANY SUCH RESPONSE IN MY OFFICE AS A PUBLIC RECORD FOR INSPECTION BY ALL INTERESTED PERSONS NOT LATER THAN (LAST DATE ON WHICH RESPONSE MAY BE FILED 90 DAYS AFTER PRESENTATION OF REPORT TO GOVERNING BOARD).PATRICIA SAVARIETOWN CLERKTT-10/13/2018-1TC-198651|