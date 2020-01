PLACID REI, LLC. Filed: 11/27/19 . Office: Essex Co. Formed in MA: 2/3/05. SSNY designated as agent for process & shall mail to : 54 Keene Knolls Way 368, Keene, NY 12942. Foreign add: 100 Powder Mill Rd #224, Acton, MA 01720. Arts. of Org. filed with William Francis Galvin, Commonwealth Of Ma, Secy Of Commonwealth, State House, Boston, MA 02133. Purpose: General.

VN-01/18-02/22/2020-6TC-238011|