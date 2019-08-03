NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FISCAL AFFAIRS OF THE SCHROON LAKE CENTRAL SCH00L DISTRICT FOR THE PERIOD BEGINNING ON JULY 1, 2017 AND ENDING ON FEBRUARY 28, 2019 HAVE BEEN EXAMINED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER AND THAT THE REPORT OF EXAMINATION PREPARED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER HAS BEEN FILED IN MY OFFICE WHERE IT IS AVAILABLE AS A PUBLIC RECORD FOR INSPECTION BY ALL INTERESTED PERSONS. PURSUANT TO SECTION THIRTY-FIVE OF THE GENERAL MUNICIPAL LAW, THE GOVERNING BOARD OF THE SCHROON LAKE CENTRAL SCHOOL DISTRICT HAS DETERMINED TO PREPARE A WRITTEN RESPONSE TO THE REPORT OF EXAMINATION PREPARED BY THE OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER AND WILL FILE SUCH RESPONSE, WHEN COMPLETED, IN MY OFFICE AS A PUBLIC RECORD FOR INSPECTION BY ALL INTERESTED PERSONS NOT LATER THAN OCTOBER 11, 2019Lisa DeZaliaDistrict ClerkSchroon Lake Central SchoolTT-08/03/2019-1TC-224515|