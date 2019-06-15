PURSUANT TO SECTION 4-118 OF THE NEW YORK STATE ELECTION LAW, notice is hereby given that the official Primary Election will be held on Tuesday June 25, 2019, from 12:00PM to 9:00PM of said day, in the following districts:
REPUBLICAN PARTY
DISTRICT: TOWN OF CHESTERFIELD OFFICE: SUPERVISOR
CLAYTON J. BARBER
RUSSELL L. BLAISE
REPUBLICAN PARTY DISTRICT:
TOWN OF CROWN POINT OFFICE: TOWN COUNCIL JOHN I. WAYMAN
ROXANNE BURNS
CLAYTON D MENSER, SR.
TARA A. PETERS
REPUBLICAN PARTY DISTRICT:
TOWN OF CROWN POINT OFFICE: SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS
ROY CUTTING
CORY ARMSTRONG
KEVIN E. WOODS
DEMOCRATIC PARTY DISTRICT: TOWN OF ELIZABETHTOWN OFFICE: TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM)
RICHARD GUY SMITH
CATHLEEN BRADLEY REUSSER
REPUBLICAN PARTY DISTRICT:
TOWN OF ELIZABETHTOWN OFFICE: TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM)
CATHLEEN BRADLEY REUSSER
KENNETH W. FENIMORE
DEMOCRATIC PARTYDISTRICT: TOWN OF JAY OFFICE: TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM)
CHRISTOPHER GARROW
KNUT SAUER
REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF KEENE OFFICE: TOWN COUNCIL
DAVID DEYO
JOHN E. HUDSON
JERRY D. SMITH
REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF NEWCOMB OFFICE: SUPERINTENDENT OF HIGHWAY
SCLIFFORD J. DEMARS
NORMAN J. FIFIELD
REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF NORTH ELBA OFFICE: TOWN COUNCIL
JEREMY J. MIHILL
RICHARD D. CUMMINGS
DOUG HOFFMAN
REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF WILLSBORO
OFFICE: SUPERVISOR
SHAUN GILLILLAND
WENDY R. SAYWARD
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF WILLSBORO
OFFICE: TOWN CLERK/TAX COLLECTOR
LORI A. GAY
BRIDGET A. BROWN
Section 6-160.2, of the New York State Election Law provides that all persons designated for uncontested offices shall be deemed nominated or elected thereto, as the case may be, without balloting.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN that the polling places of said Primary Election will be the polling places in each district of the County of Essex at which votes were cast at the last preceding General Election (unless otherwise advertised), and that all are handicap accessible. Essex County Board of Elections,County of Essex, Elizabethtown, NY 12932 Dated: May 3, 2019
VN/TT-06/15/2019-1TC-217870|