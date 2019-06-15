PURSUANT TO SECTION 4-122 OF THE NEW YORK STATE ELECTION LAW, notice is hereby given of the name and residence of every candidate for public office to be voted for within the jurisdiction of the Essex County Board of Elections at the Primary Election to be held on Tuesday, June 25, 2019 from 12:00PM to 9:00PM of said day.
REPUBLICAN PARTYDISTRICT: TOWN OF CHESTERFIELD OFFICE: SUPERVISOR CLAYTON J. BARBER, RUSSELL L. BLAISE
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF CROWN POINT OFFICE: TOWN COUNCIL JOHN I. WAYMAN, ROXANNE BURNS, CLAYTON D MENSER, SR., TARA A. PETERS
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF CROWN POINT OFFICE: SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS ROY CUTTING, CORY ARMSTRONG, KEVIN E. WOODS
DEMOCRATIC PARTY DISTRICT: TOWN OF ELIZABETHTOWN OFFICE: TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM) RICHARD GUY SMITH, CATHLEEN BRADLEY REUSSER
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF ELIZABETHTOWN OFFICE: TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM) CATHLEEN BRADLEY REUSSER, KENNETH W. FENIMORE
DEMOCRATIC PARTY DISTRICT: TOWN OF JAY OFFICE: TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM) CHRISTOPHER GARROW, KNUT SAUER
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF KEENE OFFICE: TOWN COUNCIL DAVID DEYO, JOHN E. HUDSON, JERRY D. SMITH
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF NEWCOMB OFFICE: SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS CLIFFORD J. DEMARS, NORMAN J. FIFIELD
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF NORTH ELBA OFFICE: TOWN COUNCIL JEREMY J. MIHILL, RICHARD D. CUMMINGS, DOUG HOFFMAN
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF WILLSBORO OFFICE: SUPERVISOR SHAUN GILLILLAND, WENDY R. SAYWARD
REPUBLICAN PARTY DISTRICT: TOWN OF WILLSBORO OFFICE: TOWN CLERK/TAX COLLECTOR LORI A. GAY, BRIDGET A. BROWN
Essex County Board of Elections,County of Essex, Elizabethtown, NY 12932
Dated: May 3, 2019
VN/TT-06/15/2019-1TC-217871|